Alberto Genovese, "violenza sessuale su 5 ragazze": la scoperta dall'analisi dei video dei party

05 gennaio 2021 a

a

a

Continua a gonfiarsi il caso di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato da diverse giovanissime ragazze di abusi sessuali durante le sue feste a Milano e Ibiza. Secondo il Corriere della Sera, il conto delle presunte vittime sarebbe ora salito a cinque. La 18enne abusata a Terrazza Sentimento, l'attico milanese con vista Duomo di Genovese, avrebbe accusato a sua volta le altre partecipanti ai party estremi: "Le ragazze che hanno avuto la mia stessa esperienza e non hanno detto niente hanno, seppure in piccola parte, colpa anche loro per quello che mi è successo".

Video su questo argomento "A cosa serve il racconto scabroso di Facci sul caso-Genovese": la parola a Pietro Senaldi

Proprio l'analisi delle ore di video ricavate dalle telecamere di sicurezza dell'attico, analizzate minuziosamente dagli inquirenti, avrebbe fatto emergere il "modus operandi" di Genovese. "Solo una delle ultime due donne individuate sembra essersi resa conto di essere stata stuprata - scrive il Corsera -, ma nessuna ha presentato una querela formale contro Genovese, anche se non è escluso che i magistrati possano muoversi autonomamente se dovessero ipotizzare reati per i quali si può procedere d’ufficio". "Denunciarlo adesso che è già in prigione non so a cosa possa giovare", è lo sfogo della 18enne -. Le denunce non cambiano molto. Prima avrebbero cambiato tutto, avrebbero potuto evitare che capitasse di nuovo, e non l'hanno fatto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.