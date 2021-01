Bolzano, frana travolge l'hotel Eberle e ne distrugge un'ala: il timore, persone coinvolte?

05 gennaio 2021 a

Un disastro in Alto Adige, dove una frana di sassi, a causa del maltempo, si è abbattuta sull'albergo Eberle, a Bolzano. Secondo quanto si apprende, la struttura è parzialmente crollata. Sul luogo dell'incidente le squadre di soccorso. La struttura alberghiera si trova sui pendii del Monte Tondo, una settantina di metri sopra la città, nelle vicinanze delle celebri passeggiate del Sant'Osvaldo. Si teme per il coinvolgimenti di alcune persone: per ora viene escluso il fatto che ci siano delle vittime, ma le verifiche sono in corso. La roccia che si è staccata dalla montagna è piombata sul salone delle feste della struttura. L’albergo è di proprietà della famiglia di Stefan Zisser, giocatore di hockey su ghiaccio molto noto in Alto Adige.

