Rudin Seferovic, il 13enne rom morto a capodanno. Tragica svolta: "Non sono stati i botti", orrore nel campo nomadi

08 gennaio 2021 a

a

a

Aveva destato scalpore la morte del ragazzino morto la notte di Capodanno in un campo rom ad Asti. Adesso, però, si è scoperto che ad aver ucciso il 13enne, Haj Rudin Seferovic, non è stato un petardo inesploso come si era pensato all'inizio, ma un proiettile sparato da un fucile da caccia. Lo ha confermato l'autopsia, secondo cui il colpo è partito da una distanza talmente ravvicinata da far sembrare plausibile l’ipotesi di una ferita causata dall’esplosione di un petardo. La tragedia è avvenuta la notte di San Silvestro, quando il ragazzino - intorno alla mezzanotte - si è accasciato, colpito all’addome da quello che sembrava un ordigno artigianale. Poi la corsa in ospedale, dove però il 13enne è arrivato già in arresto cardiaco. I medici adesso hanno accertato che Haj Rudin è morto a causa di una rosa molto compressa di pallini esplosa da un fucile, che gli ha lacerato il fegato. L'arma - come spiega il Giornale - sembra essere sparita nel nulla e, stando a una prima ricostruzione dei fatti, la giovane vittima si sarebbe ferita mortalmente da sola, maneggiando il fucile. Adesso attraverso le indagini si cercherà di capire non solo dove è andata a finire l’arma, ma anche come mai la stesse maneggiando un bambino.

Un 13enne rom muore per colpa di un petardo, la famiglia sfascia il pronto soccorso. Asti, tragico Capodanno italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.