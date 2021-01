"Non metto la mascherina". Coronavirus, il "no" della 24enne negazionista: sul volo per Catania si scatena l'inferno

11 gennaio 2021 a

Rifiuta la mascherina in aereo e viene punita con una condanna a sei mesi. Protagonista della vicenda una 24enne negazionista, Freya Angeolova Moutafova, cittadina italiana residente in Bulgaria. Il suo volo, Malta-Catania, era decollato alle 6 dall'aeroporto internazionale di Luqa, ma poi è stato costretto a rientrare all'aeroporto di partenza, perché la passeggera ha rifiutato di mettere la mascherina, nonostante i numerosi richiami dell’equipaggio, compreso l'avviso che sarebbe stata consegnata alla polizia. Al comandante del volo non è rimasto altro che fare ritorno a Luqa, dove la donna è stata sbarcata e consegnata alle forze dell'ordine. Arrestata e portata in tribunale, la 24enne è stata condannata a sei mesi, con condizionale di due anni. La giudice l’ha severamente ammonita, sottolineando che il suo comportamento "non può essere tollerato".

