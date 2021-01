Crisi, Recovery Fund a rischio? La Ue nel bel mezzo della crisi: "A repentaglio tutto il lavoro fatto"

19 gennaio 2021 a

La crisi di governo sta mettendo in pericolo le risorse - 209 miliardi - destinate all'Italia nell'ambito del Recovery Fund. L'esecutivo è così impegnato a non crollare, che ormai sembra essere passato in secondo piano il programma per il Next Generation Eu, quello che dovrebbe aiutare l'Italia a rialzarsi dopo la pandemia. Pare essersene accorta l'Unione europea, in particolare il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis. "Il lavoro sul Recovery plan italiano è in corso e spero che l'instabilità politica in Italia non metta a repentaglio questo lavoro, perché l'Italia è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino, sono molto importanti per la ripresa in Italia", ha detto Dombrovskis a margine dell'Ecofin.

