Covid "malattia cronica". Codogno, è guarito ma sta ancora malissimo: "Non vivo più come prima"

23 gennaio 2021 a

a

a

E' guarito dal Covid ma si porta dietro ancora tutti gli strascichi della malattia: Francesco Tursi, 47 anni, medico responsabile di Pneumologia dell’ospedale di Codogno, è risultato positivo il primo marzo. Il 21 febbraio , il giorno del ricovero del paziente 1, Tursi era di guardia a Codogno, poi per tutta la settimana successiva aveva lavorato senza sosta all’ospedale di Lodi. Fino alla scoperta dell'infezione con i primi sintomi, febbre e tosse. Poi la diagnosi, polmonite bilaterale interstiziale, e il ricovero nella terapia sub-intensiva del Sacco di Milano. "Non ho ancora recuperato tutte le mie energie. Probabilmente dovrò convivere con questa situazione ancora per tanto tempo, di sicuro non sono più l’uomo di prima - ha detto il medico in un'intervista al Giorno -. Sono sempre un po’ in affanno. Soffro di dispnea da sforzo e sento che la frequenza cardiaca è leggermente più alta". Il dottor Tursi ha spiegato anche che la maggior parte delle volte il recupero fisico dipende dal singolo individuo, ma anche che quando il Covid colpisce in forma severa lascia sempre brutte sensazioni. Secondo lui, inoltre, si potrebbe parlare addirittura di malattia cronica: "Dal Covid non si guarisce solo con il tampone negativo. Bisogna monitorare tanti aspetti e tenere sotto controllo i pazienti".

Un anno reclusi in casa? Covid, Italia caso unico al mondo. L'esperto: "Prepariamoci", un incubo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.