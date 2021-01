Reddito di cittadinanza, lo incassava e girava in Ferrari: vergogna grillina. Clamoroso: chi è stato pizzicato

26 gennaio 2021 a

Girava in Ferrari e incassava il reddito di cittadinanza. Un altro caso di cronaca che imbarazza i grillini e soprattutto Luigi Di Maio. Un episodio che conferma ancora che la loro riforma principale, per il quale si sono battuti da sempre, fa acqua da tutte le parti. La Procura di Brescia ha infatti iscritto 23 persone nel registro degli indagati con l'accusa di aver indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza.

Nell'ambito dell'inchiesta, svolta dalla Guardia di Finanza, è emerso che i 23 coinvolti hanno percepito, senza averne titolo, erogazioni per oltre 180mila euro. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Brescia hanno infatti scoperto che, tra beneficiari della misura di sostegno economico voluta dai grillini, hanno individuato un consulente fiscale.

Il professionista, un quarantaseienne bresciano, aveva infatti richiesto il reddito di cittadinanza all'Inps, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva unica incompleta che, di conseguenza, ha prodotto un valore Isee falso. Così è riuscito a beccarsi un fisso mensile da maggio 2019 a novembre 2020, con oltre 14.000 euro incassati. Il furbertto però, è stato scopertomù che era stato fermato alla frontiera con la Svizzera alla guida di una Ferrari 458 cabriolet presa a noleggio. E in più aveva vinto anche con le scommesse sportive una cifra di 23 mila euro. Una disponibilità elevata che ovviamente non aveva comunicato all'Inps. Così come ha dimenticato di dichiarare i redditi avuto con il suo lavoro di consulente fiscale. Non è la prima volta che la cronaca rivela queste truffe. Il reddito voluto dai grillini è stato anche la scappatoia per chi potesse sfruttare lo Stato e incassare soldi che non gli erano dovuti. Sono stati immediatamente trovati gli accorgimenti per aggirare la lenta e macchinosa burocrazia di Stato, mentre la legge è stata rivendicata a gran voce come uno dei successi del Movimento.

