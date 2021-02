Gratta e vinci, colpo da 500mila euro e sospetto pazzesco: tutti i biglietti vincenti in quella provincia? Ecco quale

04 febbraio 2021 a

Una clamoroso, ambitissima, botta di fortuna. Trattasi di lotterie, grattini, gratta e vinci. E il Reatino, la provincia di Rieti, sembra avere un rapporto privilegiato con la dea bendata. Infatti ieri, mercoledì 3 febbraio, sono stati vinti la bellezza di 100mila euro al bar tabaccheria Porta Romana, in via Tancia, a Rieti, locale di Andreina Angelucci. Il vincitore ha sbancato grazie a un tagliando gratta e vinci de Il Miliardario", acquistato per cinquesoli euro. A far conquistare il premio da centomila euro, uno dei più elevati, è stato il numero 16. Un "sedici" che il fortunato vincitore semplicemente non dimenticherà mai.

Ma, si diceva: la provincia di Rieti. Già, perché sono parecchi i precedenti in termini di vittorie che riguardano quella zona. Come ricorda Il Messaggero, l'ultimo risale a poco più di un mese fa, il 18 dicembre dello scorso anno, quando al concorso "Tutto per tutto" furono vinti ben cinquecentomila euro. E sempre parlando di vincite, ci sono anche altri concorsi. Per esempio il 20 dicembre a Colle di Tora, uno dei cento premi da centomila euro dell’edizione speciale del gioco natalizio legato al Superenalotto e Superstar, era associato a un tagliando staccato proprio in quel paese. Nel Reatino.

E ancora, aggiunge sempre Il Messaggero: "Andando a ritroso, in ordine sparso, nel marzo del 2016, ancora cinquecentomila euro vennero conquistati con un tagliando de Il Miliardario a Contigliano e lo stesso avvenne poco più di un mese prima nel Capoluogo: ancora cinquecentomila euro a Il Miliardario. Stesso concorso e stessa vincita ancora a Rieti nel settembre del 2013. Nel maggio del 2011, a essere baciata dalla fortuna fu Grotti, con 500mila euro conquistati. E per restare al bar tabaccheria della vincita di ieri, nel maggio del 2014, al concorso “La Scopa”, giocando due euro, un uomo ne vinse centomila". Forse, conviene prendere la macchina, andare nella provincia di Rieti e fare incetta di tagliandi...

