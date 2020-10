Gratta e Vinci, maxi-truffa dei dipendenti Lottomatica: come scoprivano i biglietti vincenti, quanti (milioni) hanno incassato

29 ottobre 2020 a

I Gratta e Vinci? Per un periodo piuttosto lungo sono stati parecchio redditizi per un gruppo di ex dipendenti di Lottomatica, la società concessionaria dei giochi per conto dello Stato. Dodici persone sono indagati dalla guardia di finanza per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. La banda aveva ideato un sistema impressionante: tra il 2015 e il 2019 è riuscita a scoprire dove sarebbero stati venduti quattro biglietti del Gratta e Vinci dal valore più alto, intercettandoli e intascando un totale di 27 milioni di euro. Due tra i biglietti sgraffignati dai dipendenti erano relativi al primo premio del lotto Super Cash, dal valore di 7 milioni ciascuno e con una probabilità di vittoria stimata in uno su 16 milioni. Gli altri due biglietti vincenti erano invece del lotto Maxi Miliardario e valevano 5 milioni l’uno: su 12 indagati, 10 sono residenti a Roma e 2 a Mantova. La guardia di finanza ha dato esecuzione ai sequestri preventivi di disponibilità finanziarie e beni immobili per oltre 27 milioni. Intanto Lottomatica ha fatto sapere che le quattro persone che ancora lavoravano in società sono state sospese in attesa di vedere come finiscono le indagini sulle truffe.

