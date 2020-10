Gratta e Vinci a Narni, "oggi solo quello vincenti": la cliente lo compra, vita stravolta. Una coincidenza clamorosa

02 ottobre 2020 a

Il bello dei Gratta e Vinci è che chiunque può avere un colpo di fortuna. Chiedere alla signora di Narni (provincia di Terni, Umbria) che ha acquistato un singolo biglietto da 5 euro del Miliardario e per poco non è svenuta constatando di aver vinto 500mila euro. Una somma che ti cambia la vita, senza se e senza ma: “Ieri si è recata nella nostra tabaccheria questa nostra cliente abituale che ha deciso di comprare un Gratta e Vinci. Scherzando le ho detto ‘oggi vendiamo solo quelli vincenti’”. Il titolare della tabaccheria non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto da lì a poco: “E invece la signora ha vinto veramente. Ha iniziato a tremare, all’inizio non ci credevo neanche io, poi ho controllato con il terminale. Sono certo di poter affermare che da ieri la vita le è cambiata. Sono davvero contento per la signora, che è una persona umile e lavoratrice. Siamo soliti alle vincite nella nostra tabaccheria, ce ne sono state da 500, mille, 10mila, 20mila euro. Ma così alta mai, è la prima volta che succede”.

