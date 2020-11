Gratta e Vinci, panico dopo il trionfo da 2 milioni di euro: "Pallido, sconvolto. Per lunghi minuti..."

23 novembre 2020 a

Due milioni di euro. Questa la cifra-record di una vittoria al Gratta e Vinci. Il tutto a Vignola, nel Modenese, nella tabaccheria Arcobaleno. E il Resto del Carlino ha raggiunto Barbara Giovannelli, titolare del locale in cui è stato venduto il tagliando vincente, che ha raccontato quanto accaduto: "Il signore che ieri ha vinto al Gratta & Vinci due milioni di euro? Lo conosciamo benissimo, a momenti sveniva". Come non comprenderlo: in una normalissima domenica mattina, al tempo del coronavirus, la vita che viene stravolta, in meglio, da un grattata, da un grattino dal costo di dieci euro.

La signora Barbara spiega che stava per chiudere per pranzo, ma poco prima di abbassare la saracinesca "arriva questo signore che viene spesso da noi. Mi ha chiesto un Tutto per tutto da dieci euro ed è uscito". Salvo rientrare una manciata di minuti dopo con un'aria sconvolta: "Mi ha chiesto di controllare se fosse vero quello che aveva visto nella schedina - ha aggiunto la tabaccaia -. Aveva il volto pallido, l’ho notato subito. Ho passato il grattino nella macchina per la convalida e sì... aveva vinto due milioni". Dopo la conferma della vincita, l’uomo è rimasto al bar una decina di minuti "nel tentativo di capire cosa stesse succedendo".

E ancora, la titolare della tabaccheria baciata dalla fortuna aggiunge: "Mi ero anche preoccupata pensando che sarebbe svenuto da un momento all’altro e poi, certo, non lo nascondo, ero molto emozionata anche io. Sono tre anni che gestisco la tabaccheria e non mi era mai capitata una vincita di questa portata". Ma tant'è. Dopo essersi un poco rimesso, dopo aver scongiurato lo svenimento, l'uomo è uscito dalla tabaccheria, salvo rientrare per una terza volta: si era scordato di comprare le sigarette. E chissà come se l'è goduta, la prima bionda da milionario...

