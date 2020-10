Gratta e Vinci, la più pazzesca delle vittorie: ecco chi si porta a casa una fortuna, da lacrime

15 ottobre 2020 a

Una bella storia, un lieto fine, una piccola favola il cui protagonista assoluto è un Gratta e Vinci. Già, quei grattini con cui cerchiamo la fortuna, con cui viviamo un sogno di ricchezza destinato ad esaurirsi in pochi secondi. Salvo rarissime eccezioni. E qui si sta parlando proprio di una di queste. Una vicenda doppiamente eccezionale, che arriva da Brest, Francia: a vincere, infatti, è un gruppo di quattro mendicanti. Stavano chiedendo l'elemosina e un passante ha dato ai quattro un gratta e vinci da un euro. Dunque la grattata e la clamorosa vittoria, in grado di cambiare la loro umile e disperata vita: 50mila euro. I quattro hanno fatto sapere che ancora non hanno deciso cosa faranno coi soldi, che divideranno. Hanno però aggiunto di voler cambiare città, sperando in una vita migliore.

