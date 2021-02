Meteo, "rotto il vortice polare". Neve, ghiaccio e gelo da record: le zone colpite dal disastro

09 febbraio 2021 a

I giorni della merla? No, nel 2021 il vero freddo deve ancora arrivare e lo porterà Burian. Con ogni probabilità, spiega Repubblica, la colonnina scenderà a livelli record alla fine di questa settimana, dopo qualche giorno di pioggia. Una massiccia massa d'aria gelida proveniente dalla Russia investirà prima l'Europa Orientale, poi la Penisola Balcanica arrivando infine sull'Italia. Sarà, appunto, il periodo più freddo dell'inverno con temperature in picchiata a - 14° sulle Dolomiti, 0 gradi a Palermo e -3° a Roma, domenica prossima.

Finito il ciclo di "fastidiose" precipitazioni, abbondanti su Alpi, Liguria, alta Toscana, basso Lazio, Campania e sul Cosentino, ci sarà una pausa giovedì prima del weekend tutto neve e ghiaccio. Previste temperature sottozero un po' ovunque, con neve a imbiancare coste e pianure del Centro-Sud, a Grosseto, Siena, Napoli, Salerno, Roma. "Al Nord clima siberiano", taglia corto sempre Repubblica. Tutto frutto della rottura del vortice polare, che lascia spazio alle correnti gelide di Burian. Secondo Antonio Sanò, direttore di ilMeteo.it, il fenomeno "questa volta sarà di un'intensità eccezionale" anche se la massima potenza, fortunatamente per l'Italia, si fermerà a Balcani e Repubblica Ceca, alle porte dunque del nostro Nord Est.

Per comprendere la portata del gelo in arrivo, basti pensare che attualmente nelle zone che saranno maggiormente colpite a 1.500 metri si registrano 0 gradi mentre tra pochi giorni si scenderà fino a -30. In Italia l'escursione termica sarà minore, da 6 a -14° domenica prossima, giorno di San Valentino. Anche per questo la Protezione Civile ha già diramato allerta gialla sul Lazio da martedì, per 24 ore. temendo "raffiche e burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte e mareggiate lungo le coste esposte". Allerta anche in Campania, Basilicata e Calabria.

