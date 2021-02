Coronavirus, il bollettino del 17 febbraio: 12.074 contagi e 369. Indicatori in risalita, come il tasso di positività

17 febbraio 2021 a

Altro bollettino al rialzo. Nella giornata del 17 febbraio si registrano 12.074 nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano 10.386). Stessa sorte tocca ai decessi che vedono un'ascesa rispetto alle 24 ore precedenti (oggi 369, ieri 336). Cifre che portano il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 2.751.657 e delle vittime a 94.540. Cresce anche il numeri di guariti/dimessi che oggi sono 16.519 rispetto ai 14.444 di ieri.

I contagi - stando alle cifre diffuse dal ministero della Salute - vanno di pari passo con l'aumento dei tamponi. I test effettuati oggi sono 294.411 mentre nella giornata precedente erano 274.019. Buone notizie sul fronte dei ricoveri. Diminuiscono infatti le degenze, ordinarie e non, per il secondo giorno consecutivo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -189 (ieri -52), per un totale di 18.274 ricoverati.

I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono invece -31 (ieri -15), portando il totale dei malati più gravi a 2.043. I nuovi ingressi in TI sono così +113 (ieri +154). Preoccupa invece il tasso di positività. Ad oggi l’incidenza è al 4,1% e stacca il 3,8% del giorno prima. Ancora una volta a preoccupare sono le varianti del Covid-19. "In alcune aree d’Italia la variante inglese è già ampiamente prevalente", dice Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia.

