Coronavirus, bollettino 19 febbraio: peggiorano contagi, morti e ricoveri in una settimana. Sale anche l'indice Rt

La situazione epidemiologica sta iniziando sensibilmente a peggiorare rispetto alle scorse settimane, in cui era stata piuttosto stabile. Il bollettino di venerdì 19 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 15.479 contagiati, 17.175 guariti e 348 morti su 297.128 tamponi analizzati, con tasso di positività salito al 5,2 per cento (+0,4 rispetto a ieri). Nel confronto con venerdì scorso sono da segnalare gli aumenti di casi e decessi, che una settimana fa erano stati rispettivamente 13.909 e 316. Inoltre l'indice Rt è salito a 0.99 a livello nazionale.

Per quanto riguarda la situazione del sistema sanitario nazionale, l’attenzione è sempre massima: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -132 (17.831 posti letto attualmente occupati), ma quello dei ricoveri in terapia intensiva è +14 (2.059 in totale) con 151 nuovi ingressi. Il numero degli attualmente positivi è sceso a 382.448, la stragrande maggioranza dei quali (362.558) è asintomatica o comunque si trova in isolamento domiciliare.

Prosegue sempre a ritmi troppo blandi la campagna di vaccinazione, che oggi ha raggiunto quota 3.331.530 persone che hanno ricevuto il siero: nelle prossime settimane servirà una forte accelerazione, dato che l’Italia attualmente riesce a fare circa 500mila vaccini a settimana, quando invece dovrebbe farne almeno 200-300mila al giorno. Per quanto riguarda invece le regioni, in quattro hanno fatto registrare la quadrupla cifra di contagio: si tratta di Lombardia (3.724 nuovi casi), Emilia Romagna (1.821), Campania (1.615) e Piemonte (1.307).

