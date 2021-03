Monica Supertino, il magistrato che insulta la polizia: "Con la vostra multa mi ci pulisco il cu***"

04 marzo 2021 a

a

a

La magistrata della Procura di Torino Monica Supertino fa parlare di sè. In questione questa volta una violazione del codice della strada. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Supertino aveva superato una colonna di auto ferme presso un semaforo in zona San Salvario, invadendo la corsia opposta per compiere la manovra. La gincana della toga è stata osservata da una volante della polizia locale, che ha immediatamente fermato e multato la magistrata. Ai poliziotti che l'hanno sanzionata, la Supertino avrebbe inoltre rivolto testuali parole: "Con il bollettino postale mi ci pulisco il c***".

"Questa gente è malata". Draghi già nel mirino della magistratura? Lo sfogo estremo del deputato contro le toghe

La frase è stata naturalmente inserita nel verbale, assieme alla contravvenzione e alla sospensione della patente. Non è la prima volta che la magistrata è stata segnalata ai suoi stessi uffici giudiziari. Tempo fa la pm era finita al centro dell'attenzione per una serie di video caricati su YouTube, in cui dava consigli dietetici ai suoi fan, con la promessa di "ottenere un fisico non solo magro, ma statuario, pietroso, scolpito in ogni muscolo, in ogni virgola". Ai superiori non era andato giù il danno d'immagine procurato dai video. 500 visualizzazioni nel giro di pochi giorni, abbastanza perché a Palazzo di Giustizia non si parlasse d'altro.

"Prima il Cav, poi Salvini". Crosetto da incubo, l'orrido sospetto sulle toghe (e la Meloni)

La toga, originaria di Saluzzo in provincia di Cuneo, aveva rimosso i video in seguito ai richiami da parte della magistratura. Video e commenti spariti in un batter d'occhio, ma che sono stati comunque ricaricati in giro sul web e sui social e sono tutt'ora fruibili. Nuove grane quindi per la magistrata che, essendosi già giocata il cartellino giallo, rischia ora di perdere il posto. La magistratura dovrà ora decidere se chiudere di nuovo un occhio, oppure prendere seri provvedimenti per mantenere la propria credibilità. In fin dei conti è noto: errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

"Da quando si parla di lui al Quirinale...". Colpo di grazia a Berlusconi? Quelle terrificanti voci che filtrano dalla magistratura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.