Cts, "variante brasiliana più forte del vaccino": il drammatico allarme, coronavirus inarrestabile?

Il Comitato tecnico scientifico avrebbe avvertito Mario Draghi sui rischi che comporta la variante brasiliana del coronavirus. Gli studi finora disponibili hanno rivelato che con la variante brasiliana tutti i vaccini fin qui autorizzati sarebbero inefficaci. Draghi si è messo in contatto con altri leader europei per informarli e capire se anche lorone avevano avuto notizia. Questa seconda ipotesi pare sia la più probabile: anche gli altri studi degli esperti europei confermerebbero questa negativa ipotesi.

La variante brasiliana, addirittura, potrebbe essere fino a due volte più trasmissibile e potrebbe eludere l'immunità sviluppata da una precedente infezione. Lo si scopre tramite uno studio sulla città di Manaus, in Brasile, colpita dalla mutazione. Si parla di un tasso di possibile re -infezione che varia tra il 25 e il 60%. Anche se gli scienziati precisano "che quanto rilevato non dovrebbe essere usato per prevedere cosa succederà in altri Paesi", scrive il Tempo. Questa nuova situazione rischia di compromettere la campagna di vaccinazione attuale, progettata intorno alle versioni precedenti del virus.

Questo fatto potrebbe bloccare la velocità che Draghi sta pensando di dare alla nostra campagna di vaccinazione. Le settimane più difficili dovrebbero essere quelle da qui a Pasqua, perché i contagi aumenteranno sulla spinta della variante inglese. Il rischio è che se si aggiunge anche quella brasiliana, diventerà tutto molto più complicato. Nel frattempo molte regioni cambieranno colore. In rosso probabilmente anche Campania e Lazio. Un po' di sollievo arriva dal fatto che sulla mutazione inglese tutti i vaccini sono già stati testati e funzionano e se non dovessero esserci altre problematiche l'Italia potrebbe essere sicura fra luglio e settembre, quindi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Ma il pericolo, per ora, resta la variante brasiliana che potrebbe rimettere tutto in discussione. A Palazzo Chigi la preoccupazione sale.

