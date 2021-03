Bollettino 7 marzo: tasso di positività e ricoveri fuori controllo, verso nuove zone rosse

07 marzo 2021 a

a

a

Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell’Italia, nonostante una leggera frenata rispetto a ieri per quanto riguarda i nuovi casi e i decessi. In relazione a sette giorni fa, però, il peggioramento è netto ed evidente, non a caso sempre più regioni stanno abbandonando la zona gialla e avvicinandosi pericolosamente a quella rossa, tanto che nelle prossime settimane non si esclude la possibilità di un lockdown generale. Il bollettino di domenica 7 marzo rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 20.765 contagiati, 13.467 guariti e 207 morti su 271.336 tamponi analizzati (circa 80mila meno di ieri), con tasso di positività risalito al 7,7% (+1,0).

Notizie preoccupanti arrivano anche dal fronte del sistema sanitario nazionale, dove la pressione aumenta giorno dopo giorno ormai da due settimane a questa parte: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +443 (21.144 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è +34 (2.605) con 161 ingressi del giorno. Gli attualmente positivi sono saliti a 472.862, mentre i decessi sono ormai prossimi alla tristissima quota 100mila: per la precisione sono 99.785, un’enormità in un solo anno.

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, che nell’ultima settimana ha iniziato a viaggiare su ritmi molto più sostenuti: finalmente l’effetto-Draghi si sta dimostrando positivo almeno sotto questo punto di vista. Attualmente sono state somministrate 5.359.590 milioni di dose in totale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.