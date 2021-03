Gratta e Vinci, a Verona vinti 500mila euro. "Era pallido, si è dovuto sedere". Vita stravolta

12 marzo 2021 a

Vince 500mila euro grazie a un Gratta e Vinci da soli 5 euro. E' successo a Bussolengo, in provincia di Verona, nella tabaccheria gestita da Fausto Bolla. Una vittoria che permetterà al fortunato di festeggiare nonostante le restrizioni dovute al Covid. "A vincere questa bella somma è stato un cliente abituale di cui non posso rivelare il nome. Ha acquistato una scheda del gratta e vinci Miliardario da cinque euro assieme ad alcune schedine del Lotto e del Superenalotto", ha spiegato il titolare del locale.

Bolla, intercettato da L'Arena, ha raccontato anche il momento cruciale: quello in cui l'uomo si è accorto di aver vinto quella gigantesca somma. "Mi si è avvicinato pallido ed emozionato sincerandosi della vincita. L’ho invitato a sedersi e a riprendere fiato. Riavutosi dall’emozione mi ha salutato dandomi appuntamento al giorno dopo - ha continuato il gestore della tabaccheria -. Ci siamo risentiti e mi ha chiesto informazioni su come incassare la vincita. Io gli ho consigliato di rivolgersi alla banca e così ha fatto".

Fausto Bolla si è detto entusiasta di questa vittoria, anche perché conosce bene il fortunato: "Sono contento che abbia vinto lui. È un lavoratore dipendente che vive in affitto e in questi ultimi tempi, in seguito alla crisi causata dalla pandemia, ha visto ridursi le sue entrate. Certamente questa vincita gli migliorerà la vita". L'ultima grande vincita nella tabaccheria di Bolla risale al 2016, quando un anonimo fortunato vinse un totale di 520mila euro al gratta e vinci Super Settimana.

