AstraZeneca, ritirato il lotto di vaccino "5811" in tutta Italia. Luca Zaia: "Inviati i Nas, un altro duro colpo"

15 marzo 2021 a

a

a

Non solo in Piemonte. La morte dell'insegnante di Biella avvenuta dopo il vaccino contro il coronavirus, ha costretto tutta Italia a bloccare il lotto in questione. Ad annunciare il provvedimento è Luca Zaia. "La procura di Biella ci ha inviato i Nas per bloccare un ulteriore lotto di AstraZeneca che è quello del Piemonte di ieri, il 5811 - spiega il governatore del Veneto -. Riguarda tutta Italia, non solo noi ma è un altro duro colpo". Nel corso del del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera il presidente leghista ha etichettato quanto accaduto come una "brutta notizia". Il docente, che insegnava clarinetto a Novara e suonava per l’orchestra Rai di Torino, è deceduto poco dopo la somministrazione del vaccino costringendo il Piemonte a prendere seri provvedimenti.

"Brividi e occhi aperti". La moglie del militare morto per AstraZeneca e "quelle inquietanti ore di "buco"

In via precauzionale infatti il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. Intanto è stata subito convocata la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. "Si tratta - specifica l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi - di un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini".

"Nessun morto". Vaccino AstraZeneca, per il Tg1 sono guai: il caso sconvolgente che arriva sul tavolo del governo

Di nesso non si tratterebbe per Giorgio Palù, presidente Aifa, che intervenuto a Mezz'ora in più liquida quanto accaduto come frutto di una relazione temporale: "C’è molta emotività su queste vicende che riguardano le vaccinazioni", ha spiegato nel salotto di Lucia Annunziata. Intanto però la procura di Biella ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo contro ignoti e disposto il sequestro preventivo d’urgenza sul tutto il territorio nazionale del lotto Abv5811 del vaccino Astrazeneca.

AstraZeneca, c'è un legame tra somministrazione e morti? Ore di tensione, il vertice che può riscrivere la storia del vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.