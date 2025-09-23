Ballando con le stelle, Carlucci avverte D'Urso e Lucarelli: "Possono farlo ma..."

“Sono capaci di fare anche battute pepate e sfottersi… Hanno la libertà di esprimersi e punzecchiarsi, ma sempre nei limiti della correttezza e del rispetto”: Milly Carlucci, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, lo ha detto a proposito delle possibili scintille a Ballando con le Stelle, al via sabato prossimo su Rai 1, tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la concorrente Barbara D'Urso.

Quando le è stato chiesto che aspettative abbia sulla D'Urso, la conduttrice del programma ha risposto: "Vorrei che ci offrisse quella spensieratezza che come conduttrice non poteva mostrare a causa delle tante responsabilità che aveva”. Il suo augurio è che l'ex presentatrice Mediaset alla fine riesca a lasciarsi andare: "Vorrei che riuscisse a vedere anche il lato gioioso del nostro mestiere".