Ballando con le stelle, Carlucci avverte D'Urso e Lucarelli: "Possono farlo ma..."

“Sono capaci di fare anche battute pepate e sfottersi… Hanno la libertà di esprimersi e punzecchiarsi, ma sempre nei limiti della correttezza e del rispetto”: Milly Carlucci, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, lo ha detto a proposito delle possibili scintille a Ballando con le Stelle, al via sabato prossimo su Rai 1, tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la concorrente Barbara D'Urso.
Quando le è stato chiesto che aspettative abbia sulla D'Urso, la conduttrice del programma ha risposto: "Vorrei che ci offrisse quella spensieratezza che come conduttrice non poteva mostrare a causa delle tante responsabilità che aveva”. Il suo augurio è che l'ex presentatrice Mediaset alla fine riesca a lasciarsi andare: "Vorrei che riuscisse a vedere anche il lato gioioso del nostro mestiere".
Durante la gara, la D'Urso sarà in coppia col maestro di danza Pasquale La Rocca. A tal proposito la Carlucci ha fatto sapere che lui sa sì valorizzare molto le sue partner, ma al tempo stesso è anche esigente: “Lui ha un’immensa creatività. Ha sempre valorizzato le sue partner al massimo, ma allo stesso tempo non è semplice perché è molto esigente". Dunque, ha chiosato: "Averlo come maestro è un onore, ma anche un onere”.