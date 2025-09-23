Tobias Tappeiner, l'incidente contromano: indagati due carabinieri

La Procura di Bolzano fa sapere che "dall'analisi delle telecamere di sorveglianza della A22 di Bolzano Sud , è emersa la presenza di un'autovettura dei Carabinieri con colori d'istituto sul lato destro in uscita dal casello" e precisa che sono in corso "accertamenti per verificare dove si trovava l'equipaggio dell'autovettura al momento dell'arrivo del Tappeiner e dell'ingresso dello stesso in autostrada".

I due appartenenti alle forze dell'ordine sono stati iscritti nel registro degli indagati "al fine di approfondire se gli stessi fossero in condizione di rendersi conto dell'ingresso contromano da parte del Tappeiner e di fermarlo". È ipotizzata la violazione degli articoli 590 bis e 589 codice penale in relazione all'articolo 40 capoverso (lesioni personali stradali gravi o gravissime e omicidio colposo in relazione all'obbligo di evitare l'evento).