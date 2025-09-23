Giorgia Meloni, l'affondo sul Green Deal: "Condivido molti punti con Trump"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea generale dell'Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma subordinato a due condizioni: la liberazione degli ostaggi e l'esclusione di Hamas da Gaza. Meloni ha auspicato che anche l'opposizione la sostenga.

"Io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina - ha detto il premier -, in assenza di uno stato che abbia i requisiti della sovranità, no risolve i problemi e non produce risultati concreti per i palestinesi. Può essere un efficace strumento di pressione politica? Lo capisco, ma pressione su chi? Io penso vada fatta su Hamas, perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che questa guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi".