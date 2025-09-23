Libero logo
di Andrea Carrabinomartedì 23 settembre 2025
L'aria che tira, alle spalle di Ricci spunta Giuseppe Conte: "Un incubo"

Manca sempre meno al voto per le Marche. E il candidato del campo largo Matteo Ricci tenta di sfoderare gli ultimi assi nella propria manica per strappare la Regione al centrodestra e a Francesco Acquaroli. L'ex sindaco di Pesaro è intervenuto in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7.

Con il sorriso stampato in volto, Matteo Ricci stava risponendo alle domande di David Parenzo. Ma a un certo punto è apparso alle sue spalle Giuseppe Conte. "Carramba direbbe qualcuno. Alle spalle di Matteo Ricci è apparso Giuseppe Conte", ha esclamato il conduttore di La7. "Buona giornata a Parenzo e a tutti gli ospiti, ho finito il mio giro", ha replicato il leader del Movimento Cinque Stelle. "Stava andando al mercato", la chiosa di Parenzo.

Marche, Ricci e Schlein alla lapide per le vittime dell'alluvione: la rabbia dei parenti delle vittime

La campagna elettorale nelle Marche da tempo è un cinico teatrino. E sul tema la sinistra sta offrendo il peggio....

Ylenja Lucaselli, però, ha ricordato a tutti i presenti in studio il paradosso del campo largo e le difficoltà oggettive nel sostenere le candidature dei loro "campioni" alle Regionali. "Un incubo - ha detto la deputata di FdI -. La Schlein va in Calabria e non trova Tridico e Conte, invece, trova Ricci. Quella per me è proprio l'immagine del perché non bisognerà votare Ricci e bisogna continuare con la politica di Francesco Acquaroli. Insomma, mi pare che sui temi siano poco d'accordo".

