L'aria che tira, alle spalle di Ricci spunta Giuseppe Conte: "Un incubo"

Manca sempre meno al voto per le Marche. E il candidato del campo largo Matteo Ricci tenta di sfoderare gli ultimi assi nella propria manica per strappare la Regione al centrodestra e a Francesco Acquaroli. L'ex sindaco di Pesaro è intervenuto in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7.
Con il sorriso stampato in volto, Matteo Ricci stava risponendo alle domande di David Parenzo. Ma a un certo punto è apparso alle sue spalle Giuseppe Conte. "Carramba direbbe qualcuno. Alle spalle di Matteo Ricci è apparso Giuseppe Conte", ha esclamato il conduttore di La7. "Buona giornata a Parenzo e a tutti gli ospiti, ho finito il mio giro", ha replicato il leader del Movimento Cinque Stelle. "Stava andando al mercato", la chiosa di Parenzo.
Ylenja Lucaselli, però, ha ricordato a tutti i presenti in studio il paradosso del campo largo e le difficoltà oggettive nel sostenere le candidature dei loro "campioni" alle Regionali. "Un incubo - ha detto la deputata di FdI -. La Schlein va in Calabria e non trova Tridico e Conte, invece, trova Ricci. Quella per me è proprio l'immagine del perché non bisognerà votare Ricci e bisogna continuare con la politica di Francesco Acquaroli. Insomma, mi pare che sui temi siano poco d'accordo".