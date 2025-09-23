L'aria che tira, alle spalle di Ricci spunta Giuseppe Conte: "Un incubo"

Manca sempre meno al voto per le Marche. E il candidato del campo largo Matteo Ricci tenta di sfoderare gli ultimi assi nella propria manica per strappare la Regione al centrodestra e a Francesco Acquaroli. L'ex sindaco di Pesaro è intervenuto in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7.

Con il sorriso stampato in volto, Matteo Ricci stava risponendo alle domande di David Parenzo. Ma a un certo punto è apparso alle sue spalle Giuseppe Conte. "Carramba direbbe qualcuno. Alle spalle di Matteo Ricci è apparso Giuseppe Conte", ha esclamato il conduttore di La7. "Buona giornata a Parenzo e a tutti gli ospiti, ho finito il mio giro", ha replicato il leader del Movimento Cinque Stelle. "Stava andando al mercato", la chiosa di Parenzo.