Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Luca Zaia infiamma Pontida: "Allora sarà un problema"

di Claudio Brigliadoridomenica 21 settembre 2025
Luca Zaia infiamma Pontida: "Allora sarà un problema"

(Ansa)

1' di lettura

Luca Zaia, insieme ai suoi consiglieri regionali, srotola la storica bandiera del leone di San Marco dal palco del raduno di Pontida: "Questa bandiera ha 1100 anni di storia ed è l'unica che ha la parola 'pace' dentro, e in un momento così in cui è inaccettabile che ci siano bambini e donne ammazzati, noi diciamo che non siamo per la guerra. La diplomazia dialoghi, un mondo in guerra non fa bene a nessuno". 

E' questo uno dei passaggi più forti dell'intervento del governatore uscente della Lega davanti al popolo della Lega nella giornata conclusiva della tradizionale kermesse sul Pratone.  "Il senso della Lega? Diciamo benvenuti nel movimento della libertà. Benvenuti nel movimento della tolleranza dove rispettiamo tutti, ma vogliamo che siano rispettate le nostre idee. Benvenuti anche nel movimento della legalità e nel movimento della pace", scandisce Zaia invitando anche il vicesegretario Roberto Vannacci a "fare il leghista":

Il sondaggio che fa tremare la sinistra: Regionali, risultato pazzesco

Nelle elezioni regionali delle Marche del 28-29 settembre, il Centrodestra, guidato da Francesco Acquaroli, è in ...

Quindi apre il capitolo alleati. In Veneto, sottolinea, "il nostro candidato è Alberto Stefani, poi capiremo cosa deciderà il tavolo" del centrodestra. "Se il candidato sarà della Lega sarà Stefani, se non sarà della Lega sarà un problema". "Abbiamo fatto grandi cose e siamo sempre stati sugli scudi, non da ultimo la grande parte delle olimpiadi assieme ad Attilio Fontana e Maurizio Fugatti. Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista, non è un'azione di lesa maestà per la maggioranza ma una legittima richiesta per dare continuità alla nostra amministrazione". 

Sondaggio Supermedia, Giorgia Meloni vola: tra FdI e Pd c'è un crepaccio

Si sta aprendo un crepaccio nel quadro politico italiano: è quello tra i primi due partiti. La Supermedia, con un...

L'intervento del segretario Salvini a Pontida: "Mai italiani a morire in Ucraina", la Lega passa all'azione

Parole di fuoco dal palco Vannacci a Pontida: "Lo straniero ci ha già invaso, ruba e stupra. Ma per lui c'è un solo futuro: remigrazione"

La posta in gioco L'importanza di Kirk per la Lega a Pontida

tagluca zaiaregionali venetolegapontida

L'intervento del segretario Salvini a Pontida: "Mai italiani a morire in Ucraina", la Lega passa all'azione

Parole di fuoco dal palco Vannacci a Pontida: "Lo straniero ci ha già invaso, ruba e stupra. Ma per lui c'è un solo futuro: remigrazione"

La posta in gioco L'importanza di Kirk per la Lega a Pontida

ti potrebbero interessare

3072x2048

Salvini a Pontida: "Mai italiani a morire in Ucraina", la Lega passa all'azione

Claudio Brigliadori
3072x2048

Vannacci a Pontida: "Lo straniero ci ha già invaso, ruba e stupra. Ma per lui c'è un solo futuro: remigrazione"

Claudio Brigliadori
1530x717

L'importanza di Kirk per la Lega a Pontida

Daniele Capezzone
3072x2048

Salvini a Pontida con la maglia nera: "Mica siamo come la Schlein"

Fabio Rubini