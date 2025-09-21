Luca Zaia infiamma Pontida: "Allora sarà un problema"

Luca Zaia, insieme ai suoi consiglieri regionali, srotola la storica bandiera del leone di San Marco dal palco del raduno di Pontida: "Questa bandiera ha 1100 anni di storia ed è l'unica che ha la parola 'pace' dentro, e in un momento così in cui è inaccettabile che ci siano bambini e donne ammazzati, noi diciamo che non siamo per la guerra. La diplomazia dialoghi, un mondo in guerra non fa bene a nessuno".

E' questo uno dei passaggi più forti dell'intervento del governatore uscente della Lega davanti al popolo della Lega nella giornata conclusiva della tradizionale kermesse sul Pratone. "Il senso della Lega? Diciamo benvenuti nel movimento della libertà. Benvenuti nel movimento della tolleranza dove rispettiamo tutti, ma vogliamo che siano rispettate le nostre idee. Benvenuti anche nel movimento della legalità e nel movimento della pace", scandisce Zaia invitando anche il vicesegretario Roberto Vannacci a "fare il leghista":