Vicenza, non si ferma all'alt e investe un poliziotto

Investito e ferito da un automobilista che non si è fermato al posto di blocco. È accaduto a un agente della polizia stradale di Vicenza. L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì 13 settembre a Grisignano di Zocco, a ridosso dell'area di servizio Tesina lungo l'A4. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo al San Bortolo di Vicenza. Stando alle prime informazioni l'agente è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alt e ha forzato il posto di blocco. L'auto, dai primi accertamenti, sarebbe risultata rubata e probabilmente utilizzata per una rapina nel milanese.

Immediata la reazione di Luca Zaia. Il governatore del Veneto desidera "esprimere la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia Stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade".