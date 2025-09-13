Vicenza, non si ferma all'alt e investe un poliziotto

Investito e ferito da un automobilista che non si è fermato al posto di blocco. È accaduto a un agente della polizia stradale di Vicenza. L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì 13 settembre a Grisignano di Zocco, a ridosso dell'area di servizio Tesina lungo l'A4. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo al San Bortolo di Vicenza. Stando alle prime informazioni l'agente è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alt e ha forzato il posto di blocco. L'auto, dai primi accertamenti, sarebbe risultata rubata e probabilmente utilizzata per una rapina nel milanese.
Immediata la reazione di Luca Zaia. Il governatore del Veneto desidera "esprimere la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia Stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade".
Per il leghista "episodi come questo testimoniano quanto sia difficile e rischioso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, ai quali va il nostro pieno sostegno e la nostra riconoscenza. Seguirò personalmente l'evoluzione delle condizioni dell'agente, con l'auspicio di un pronto recupero. Allo stesso tempo non posso che condannare con fermezza chi, di fronte all'alt delle forze dell'ordine, sceglie la fuga e non esita a mettere in pericolo la vita degli operatori di polizia. Confido che la giustizia possa intervenire rapidamente e con la massima severità nei confronti di questi delinquenti alla guida dell'auto pirata".