Sondaggio Index Research per PiazzaPulita, la Lega di Matteo Salvini fa il vuoto: il balzo, in sette giorni

Mentre nel resto d'Europa si è già tornati alle urne, in Italia si continua a rimandare, con la democrazia in "stand-by" ormai da un anno. No elezioni, ma sì proiezioni, che rendono una panoramica delle intenzioni di voto degli italiani. Secondo l'ultimo sondaggio di Index Research - presentato a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7 nella puntata di givoedì 18 marzo -, la Lega si afferma come partito più seguito (24%), con un +0,6% rispetto alla settimana precedente. Un balzo dal grande peso specifico per il partito di Matteo Salvini. Segue il Partito democratico (18%), che registra tuttavia un calo del -1,1%. Complice anche la neo-guida del partito da parte di Enrico Letta, che deve ancora chiarire l'impronta che darà ai dem ma, nel frattempo, parla di Ius Soli. Conferma di essere la terza forza del parlamento Fratelli d'Italia (16,6%).

Registra un trend positivo anche il Movimento 5 Stelle con un aumento del +0,8%, 15,3% in totale. Secondo recenti sondaggi, la guida di Giuseppe Conte porterebbe il Movimento a circa 20% di consensi, trasformando i pentastellati nella seconda forza politica. I grillini devono tuttavia sciogliere ancora diversi nodi, uno su tutti il ruolo di Casaleggio Jr. e della sua piattaforma Rousseau. Il prossimo 12 aprile, in memoria del padre, Casaleggio ha annunciato la nascita di una nuova frazione politica tramite la pubblicazione del manifesto ControVento. Non è da escludersi che questa spaccatura possa influire sui consensi dei 5 Stelle.

Rimane invece stabile Forza Italia che perde il -0,1%, continuando ad oscillare tra il 7% e il 7,1%. Sorte simile per Azione di Carlo Calenda (-0,1%), il partito oscilla tuttavia tra il 3,9% e il 4%. Ha invece tratto profitto dall'essere rimasta all'opposizione del governo Draghi Sinistra Italiana (+0,1%), che sfiora quota 4%, con i consensi che arrivano al 3,8%. In continuo calo Italia Viva di Matteo Renzi, che questa settimana ha toccato quota 2,8%. In coda si trovano invece: +Europa (1,8%); Europa Verde (2,2%); Cambiamo con Toti (1,5%). Altri 3,1%. Interessante il dato sugli indecisi al voto e su coloro che non votano, si tratta del 38,5%.

