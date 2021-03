Treviso, l'orrore su Marta Novello: 20 coltellate mentre fa jogging, lo sconcertante movente dell'aggressore 16enne

24 marzo 2021 a

Una vicenda sconvolgente. Lei, Marta Novello, ragazza 26enne, è di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso: è stata aggredita a coltellate mentre faceva jogging. Ora è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Treviso, dove lotta tra la vita e la morte. La giovane studentessa è stata colpita con almeno una ventina di coltellate da un 16enne, anche lui dello stesso paese, che è stato arrestato dai carabinieri per il gravissimo reato di tentato omicidio: ora si trova nel carcere minorile.

La dinamica è ancora da ricostruire con precisione. Marta aveva appena finito di correre e stava camminando, intorno alle 17, con le cuffiette nelle orecchie, quando l'adolescente, nordafricano da parte di padre, è improvvisamente sopraggiunto in bicicletta e l'ha aggredita furiosamente. Lei ha cercato di difendersi, entrambi sono finiti nel fossato che costeggia la strada: qui lui l'ha colpita con il coltello da cucina che si era portato da casa. E lì in mezzo alla campagna l'ha accoltellata. Come una bestia.

Le urla della ragazza hanno attirato due operai, al lavoro in un cantiere della zona, che hanno immediatamente lanciato l'allarme a carabinieri e poi hanno bloccato il 16enne, in stato confusionale e coperto di sangue: ai carabinieri ha detto che avrebbe voluto derubare la ragazza. Ma la dinamica non pare proprio quella di un'aggressione a scopo di rapina.

La giovane ha perso conoscenza subito ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stata sottoposta a un delicato e lungo intervento chirurgico. Le coltellate le hanno perforato un polmone. Marta studia Lingue, è la figlia di un ingegnere e di un politico molto noto in paese: Luigi Novello. Le prossime ore saranno decisive per capire il decorso clinico, i polmoni sono stati lesionati da almeno otto fendenti.

