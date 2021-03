Frosinone, inseguimento sconvolgente: il go-kart fugge a 150 chilometri all'ora. Fermato dalla polizia, finisce in disgrazia

31 marzo 2021 a

a

a

Sconcertante inseguimento a Frosinone: le Forze dell'Ordine hanno intercettato la notte del 29 marzo un go-kart su una strada della provincia laziale, e l'uomo alla guida peraltro non indossava nemmeno il casco. All'alt degli agenti, il guidatore folle si è dato alla fuga sfrecciando a 150 chilometri all'ora. Ne è nato un (pericoloso) inseguimento da film hollywoodiano, con pattuglie di Polizia e Carabinieri sulle tracce del pilota di Formula 1 mancato. La caccia all'uomo è durata la bellezza di un 'ora, nelle campagne di Alatri e Veroli, fino alla "resa" dell'uomo: il go-kart, non immatricolabile e non idoneo alla guida, è stato sequestrato mentre il conducente è stato denunciato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.