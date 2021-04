Farmacisti FuturPharma: “Prima le vaccinazioni alla popolazione poi nuovo contratto” 

02 aprile 2021 a

a

a

Rossana Matera, presidente FuturPharma (Associazione italiana farmacisti): “Prima le vaccinazioni in farmacia per la tutela della salute pubblica, solo così potremmo arrestare i contagi, poi chiediamo il nostro riconoscimento contrattuale come professionisti sanitari. Attualmente siamo commessi specializzati inseriti nel comparto del Terziario del Commercio. Siamo difronte a un cambiamento epocale già in atto da anni nella trasformazione delle farmacie. Chiediamo che le farmacie siano riconosciute come presidi sanitari, come lo sono nei fatti, diventate luoghi di terapia all’interno dei quali si offrono prestazioni sanitarie a tutti gli effetti. E con la somministrazione del vaccino anti-Covid19 noi farmacisti compiamo un ulteriore atto medico”.

“Noi farmacisti siamo fieri di essere di nuovo chiamati in prima linea nella lotta al virus Covid 19 – ha continuato Rossana Matera per dare voce a tutti i farmacisti che rappresenta - così come lo siamo stati fin dall’inizio, presenti anche nelle farmacie, primo presidio sanitario su strada più vicino al cittadino”.

“Siamo professionisti sanitari anche noi e chiediamo solo di essere riconosciuti tali, equiparati contrattualmente agli altri professionisti sanitari, altrimenti perché studiare per 5 anni Farmacia presso la Facoltà di Medicina, investire fatica, tempo e denaro – sappiamo quanto costi a una famiglia italiana il mantenimento all’Università di un proprio figlio – abdicare a tale studio ogni altro talento e inclinazione, quando per fare i commessi non è richiesto alcun titolo di studio?”, ha concluso Rossana Matera.

Il legislatore dovrà solo prendere atto di un fenomeno già presente nella realtà: il farmacista è un professionista della salute e non un “commesso specializzato” come si legge nel contratto attuale. Occorre rinnovare il contratto vecchio e obsoleto nel quale il farmacista italiano per la legge appartiene al comparto del Terziario del Commercio.

FuturPharma (Associazione nazionale Farmacisti)

Sito: www.futurpharma.it

e-mail: [email protected]



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.