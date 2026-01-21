Herpes zoster, l'effetto collaterale del vaccino? Allunga la vita

Non solo evitando una malattia dolorosa, ma forse rallentando alcuni dei meccanismi più profondi dell’invecchiamento. È quanto suggerisce un nuovo studio pubblicato sui Journals of Gerontology, che mette sotto una luce diversa il vaccino contro l’herpes zoster. Analizzando i dati di circa 3.800 persone sopra i 70 anni, i ricercatori hanno osservato che chi si era vaccinato mostrava segni di un invecchiamento biologico più lento rispetto ai coetanei non vaccinati. Un risultato che invita a guardare ai vaccini non solo come a una difesa contro le infezioni, ma come a un possibile alleato per vivere meglio gli anni che passano.

Il fuoco di Sant’Antonio nasce dalla riattivazione del virus della varicella, che rimane nascosto nel nostro organismo anche per decenni. Quando si risveglia, colpisce soprattutto le persone più anziane o fragili, causando un’eruzione cutanea dolorosa, spesso accompagnata da un dolore persistente che può durare a lungo e incidere profondamente sulla qualità della vita.

Il vaccino, raccomandato dopo i 65 anni e alle persone con patologie croniche, è già uno strumento importante di prevenzione. Ma questa ricerca suggerisce che il suo effetto potrebbe andare oltre la protezione immediata. Invecchiare non vuol dire solo aggiungere anni. L’invecchiamento biologico racconta come stanno davvero i nostri organi e i nostri tessuti, quanto bene riescono a ripararsi e a difendersi nel tempo. È un processo silenzioso, spesso invisibile, ma decisivo per la salute.