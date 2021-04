Il ristoratore di Verona finito nella lista nera di Donald Trump: drammatico caso internazionale

03 aprile 2021 a

Era finito per errore nella lista nera di Donald Trump con l'accusa di essere legato a una rete che cercava di eludere le sanzioni al settore petrolifero venezuelano. Ma adesso, per Alessandro Bazzoni, proprietario del ristorante 'Dolce gusto' di Verona, è finito l'incubo. Rivela il Giorno che il Tesoro degli Stati Uniti ha ammesso lo sbaglio per un raro caso di omonimia e lo ha tolto dalla lista nera. L'errore risale al 16 gennaio scorso quando l'amministrazione Trump, in un giro di vite sul greggio, ha inserito il povero Bazzoni nella lista nera.

E ci sono voluti oltre due mesi, prima che il Tesoro Usa riconoscesse di aver sbagliato togliendo dunque le sanzioni da AMG S.A.S., la ditta veronese di Alessandro Bazzoni & C., nonché quelle, secondo la Cnbc, su un'altra società di progettazione grafica a Porto Torres, in Italia. Il funzionario al Tesoro ha ammesso l'errore e ha spiegato che il dipartimento si è reso conto che le società incriminate erano di proprietà di individui diversi rispetto ai Bazzoni che avevano inserito nella lista nera.

Per il ristoratore veronese la vicenda è finalmente chiusa. "Hanno risolto il problema. Non dovrei essere più coinvolto", ha detto alla Reuters: "È stato un errore... per fortuna tutto si è risolto in un paio di mesi".

Nel 2019 Trump aveva sanzionato la compagnia petrolifera statale venezuelana Petroleos de Venezuela per costringere alle dimissioni del presidente Nicolas Maduro, che accusava di corruzione, violazioni dei diritti umani e brogli per la sua rielezione del 2018. L'amministrazione americana nel suo ultimo giorno carica ha quindi imposto sanzioni a un altro Alessandro Bazzoni, accusandolo di essere stato legato a una rete che tentava di eludere le sanzioni al settore petrolifero venezuelano. Il Tesoro ha anche inflitto sanzioni alle aziende che si dice fossero legate a Bazzoni, tra cui AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C., con lo stesso indirizzo del ristorante e pizzeria 'Dolce Gusto' a Verona, in Italia. La SerigraphicLab di Bazzoni Alessandro, quotata anche dall'Ofac, non ha invece risposto alle richieste di commento via e-mail.

