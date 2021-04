Meteo, "blitz temporalesco". Dopo il gelo, sempre peggio: dove incombono nubifragi e neve

08 aprile 2021 a

L’ondata di freddo che ha caratterizzato gli ultimi giorni non sarà un unicum. Stando alle previsioni de ilmeteo.it, stanno per tornare le piogge atlantiche: già questo weekend sarà caratterizzato dal maltempo, ma a partire da lunedì 12 aprile sono attese piogge battenti e forti temporali su diverse regioni. Inoltre in virtù dell’ulteriore calo delle temperature è previsto anche un carico di neve importante sulle montagne: “Subito dopo - si legge nel report - una rimonta dell’alta pressione dovrebbe regalare una tregua. Ma probabilmente breve”.

Innanzitutto a parte dalla prossima settimana avanzerà sull’Italia una profonda depressione sospinta da correnti instabili e fresche di origine atlantica. “Ci aspettiamo fenomeni temporaleschi anche particolarmente intensi su Liguria e Lombardia con la possibilità di veri e propri nubifragi - si legge nelle previsioni - non andrà meglio sul resto del Nord, nonché su Toscana e Lazio. La novità sarà rappresentata dal ritorno della neve, con fiocchi a partire dai 1000/1200 metri sulle Alpi”.

Tempo instabile è previsto anche per martedì 13 aprile, mentre da mercoledì 14 e almeno fino a sabato 16 dovrebbe esserci una maggiore stabilità. “Attenzione però - avvisano gli esperti de ilmeteo.it - già nella seconda parte del weekend del 17/18 aprile un nuovo peggioramento si affaccerà dalla Francia, segno inequivocabile che le piogge saranno pronte a tornare, investendo nuovamente il Centro-Nord. Insomma, si conferma un avvio di primavera tribolato, con la stagione che non ne vuole proprio sapere di decollare”.

