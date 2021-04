Coronavirus, bollettino 8 aprile: aumentano i contagi, altri 487 morti. Calano i ricoveri: ecco tutti i dati

08 aprile 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia rimane di difficile interpretazione, anche perché i dati non corrispondono sempre alla realtà quotidiana: ad esempio i 627 morti di ieri - un numero spaventoso - erano condizionati dalla mancanza di comunicazione tempestiva che si è verificata in occasione delle festività di Pasqua. Allo stesso tempo di certo c’è che la situazione è sensibilmente in miglioramento, ma troppo lento rispetto alle restrizioni durissime che sono attualmente in campo: quindi che qualcosa non stia funzionando a livello di gestione è palese.

Ma veniamo al bollettino di oggi, giovedì 8 aprile, rilasciato dal ministero della Salute: la conta dice 17.221 contagiati, 20.229 guariti e 487 morti su 362.162 tamponi analizzati, con tasso di positività al 4,8 per cento (+0,7 rispetto a ieri). La pressione sul sistema sanitario nazionale è ancora alta, anche se il trend è tornato in discesa dopo una settimana di aumento costante: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -465 (28.851 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è -20 (3.663) con 259 nuovi ingressi.

Nel frattempo la campagna di vaccinazione procede su discreti ritmi, ma sempre lontana dall’obiettivo del mezzo milione di dosi somministrate al giorno: nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate circa 216mila, per un totale di 11.850.555 dosi. Per quanto riguarda invece le Regioni col passare delle feste si è verificato un nuovo aumento dei casi legati all’ovvio aumento dei tamponi: guida la Lombardia con 2.537, seguita da Puglia (1.974), Campania (1.933), Piemonte (1.661), Sicilia (1.287), Veneto (1.241), Lazio (1.240), Toscana (1.153) e Emilia Romagna (1.075).

