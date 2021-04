Gratta e Vinci, svolta la sua giornata con un solo euro: un incasso impensabile a Biancavilla

09 aprile 2021 a

La fortuna bacia una signora di Biancavilla in Sicilia. Come riportano diversi giornali locali, la donna ha speso un solo euro per comprare un biglietto Gratta e vinci della serie “Sette e mezzo”. Subito dopo aver "grattato", la signora si è accorta di aver vinto il premio più alto di quel tipo di gioco, ovvero 7mila euro. Riuscendo così a racimolare il massimo della vincita possibile. Non certo una cifra da perdere la testa, ma comunque una somma dignitosa che aiuta soprattutto nel momento di crisi attuale.

Il Gratta e Vinci fortunato è stato acquistato nella Tabaccheria Smile di viale dei Fiori, a Biancavilla. Anche il titolare dell'attività si è detto contento per la vincitrice. Lui, infatti, ha assistito in prima persona all'emozione della signora subito dopo aver preso coscienza dell'importante vincita.

"È stata una gioia anche per noi, peccato non avere avuto la possibilità di abbracciare la signora a causa delle restrizioni Covid", hanno detto in Tabaccheria. Quello della signora di Biancavilla è stato un colpo molto fortunato, visto che - come spiega Lottomatica – la probabilità di vincere il premio massimo di 7mila euro è di 1 ogni 480mila biglietti. Proprio quel biglietto, questa volta, è stato “grattato” dalla signora di Biancavilla.

