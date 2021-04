Coronavirus, bollettino 11 aprile: 15.746 nuovi casi con 253.100 tamponi e 331 morti, in calo i ricoveri e le terapie intensive

11 aprile 2021 a

a

a

Oggi si registrano 15.746 nuovi casi di coronavirus con 253.100 tamponi e 331 vittime. Ieri i casi erano stati 17.567 con 320.892 tamponi (tasso al 5,5% ) e 344 vittime. Gli attualmente positivi sono 533.005 in Italia (-80). Tra dimessi e guariti si registrano 3.122.555 persone, con un incremento di 15.486 casi rispetto a ieri. I deceduti per Covid in Italia sono 114.254. Mentre i casi totali di contagio sono 3.769.814 da inizio pandemia. Ricoveri in calo di 403 unità, le terapie intensive segnano un -3. Sono 3.585 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 175 (ieri 186). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone, 316 in meno rispetto a ieri.

I numeri dei contagi Covid con quelli della vaccinazione, saranno fondamentali nei prossimi giorni per portare avanti un primo ragionamento concreto sulle eventuali riaperture di aprile. Da giorni emerge una riduzione della pressione sugli ospedali, confermata anche nei numeri di oggi, ma la velocità di flessione della curva resta piuttosto lento. Domani, intanto, entrerà in vigore la nuova mappa dei colori, con sei regioni che passeranno dal rosso all'arancione e la Sardegna, l'ex isola felice, che diventerà zona rossa. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 12,8. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 3,8 milioni. Il tasso di positività, in aumento, è pari al 6,2%: ieri era 5,5%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.