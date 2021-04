Coronavirus, tre regioni ancora in zona rossa. La Campania in bilico: come cambia l'Italia, ecco la nuova mappa

16 aprile 2021 a

Sono solo tre le Regioni che resteranno in rosso la settimana prossima: si tratta di Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta. La Campania, invece, spera nel passaggio alla zona arancione, che potrebbe dare un po' di sollievo ai commercianti. Stando al Corriere della Sera, sono queste le indicazioni che la cabina di regia comunicherà oggi al ministro della Salute Roberto Speranza. Sarà lui poi a firmare le ordinanze per il cambio di colore.

Intanto, stando al monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, l'indice di contagio, il cosiddetto Rt, è sceso sotto l'1: adesso è allo 0,85. Mentre l'incidenza è di 182 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda le tanto desiderate zone gialle, invece, non ce ne sarà nessuna la settimana prossima, visto che l'ultimo decreto del presidente del Consiglio le congelava fino a fine aprile. Bar e ristoranti dovranno rimanere chiusi per un altro po' di tempo. Tuttavia diverse Regioni hanno già dei dati confortanti, con pochi contagi e strutture sanitarie in buone condizioni.

Come spiega il Corriere, le Regioni con dati positivi e che dunque possono ben sperare per le prossime settimane sono Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Umbria e le province di Trento e Bolzano. Anche la Calabria ha buoni numeri dal punto di vista dei contagi da Covid. Ma in quel caso va a rilento la campagna vaccinale e dunque la Regione non può essere definita virtuosa.

