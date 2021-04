Million Day, sbanca giocando un solo euro: clamoroso a Teramo, quanto si porta a casa

16 aprile 2021 a

Ancora Teramo baciata dalla fortuna, dove si registra una maxi-vincita al concorso Million Day. Una giocata clamorosamente fortunata, fatta lunedì sera da un cliente della tabaccheria di Anita Di Teodoro a Villa Pavone: gioca un euro ed incassa un milione. Clamoroso colpaccio, insomma, di un fortunato che è ancora sconosciuto.

I titolari della tabaccheria, che hanno scoperto della vincita solo nella serata di giovedì, si dicono felici: "In realtà ce ne siamo accorti guardando le ricevitorie dove erano state fatte le vincite sul monitor del 10 e Lotto – spiega al Messaggero Alessandro Procaccia, marito della titolare -. Poi, in serata, abbiamo avuto la conferma con il bollettino di Lottomatica".

Nessun brindisi, però, "perché è successo tutto velocemente". Dunque, sul vincitore, il titolare spiega: "Fino ad adesso, qui da noi, nessuno si è fatto vivo". E forse mai si farà vivo, dato che l'esercizio si trova in viale Europa, un luogo di passaggio: insomma il vincitore potrebbe non essere del luogo. Comunque sia, i titolari della tabaccheria garantiscono che, nel caso in cui si facesse vivo, terrebbero il segreto circa l'identità del vincitore.

Con una giocata da un solo euro, insomma, ha azzeccato la bellezza di cinque numeri e ha vinto un milione di mesi. Cifra che il fortunato incasserà solo tra qualche mese, il tempo necessario per validare la vincita. Un milione di euro, che comunque verrà tassato. Nel frattempo, continua la caccia all'uomo: chi è il fortunato?

