Salvatore Aranzulla, il "mago del web" vaccinato a 31 anni: ricoperto di insulti, un vergognoso linciaggio

Salvatore Aranzulla, mago del web, ha pubblicato un post sui suoi profili social molto personale: l’imprenditore si è ritratto su Instagram, mostrando il momento in cui ha ricevuto il vaccino anti-Covid all’Ospedale Fiera di Milano, a soli 31 anni. ecco che a valanga è partita la shitstorm nei suoi confronti, "vergogna", una delle esclamazioni più frequenti.

Così qualche commento indelicato perché in realtà Aranzulla infatti non ha saltato alcuna fila per ricevere il vaccino, né ha fatto mosse segrete per averlo prima degli altri: semplicemente rientra nella categoria dei ‘pazienti fragili’, essendo affetto da una malattia cronica: la colite ulcerosa. Lo stesso Aranzulla in un post datato pubblicato su Facebook (correva l’anno 2014), informava di aver a che fare con una “malattia abbastanza grave” che tiene “sotto controllo con dei farmaci”.

Aranzulla è sicuramente l’esperto di tecnologia più famoso di Internet e ogni giorno moltissimi utenti scelgono i suoi tutorial per risolvere i problemi più diversi. Alcuni mesi fa aveva stupito i suoi follower di Instagram pubblicando una foto in palestra dove metteva in mostra un fisico da bodybuilder. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, ha raccontato la sua passione. "Quando qualche anno fa ho cambiato casa, ho scoperto che nel palazzo c’era una palestra condominiale e ho deciso di approfittarne. Ma soprattutto ho cominciato a chiedermi quali fossero le variabili che bisogna considerare per fare un buon allenamento”.

La malattia di Aranzulla è una patologia infiammatoria cronica che colpisce l’intestino crasso, interessando dapprima il retto, per poi eventualmente estendersi a tutto il colon. I sintomi tipici sono il dolore addominale e la diarrea, spesso frammista a sangue e a perdite mucose. Critiche per aver ricevuto il vaccino a 36 anni. le aveva ricevute anche Giulio Berruti, il compagno di Maria Elena Boschi. L’attore oltre a recitare è anche un dentista, a oggi ancora attivo nella sua professione. Ecco perché si è vaccinato.

