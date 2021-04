Università Mercatorum e Fondazione Amedeo Modigliani, un nuovo corso di alta formazione nell'Arte

Due eccellenze, in sinergia, propongono "Conoscitore dell'arte": tecniche e metodi dell'expertise

La diffusione delle tecnologie digitali permette ormai di accedere a corsi formativi diversi proposti da Istituti ed Atenei. La Mercatorum, l’università telematica delle Camere di Commercio Italiane, offre corsi di laurea che rappresentano un reale ponte di collegamento tra la formazione e il mondo del lavoro, grazie ad un’analisi costante dei fabbisogni formativi delle imprese.

Dalla sinergia tra la Mercatorum e la Fondazione Amedeo Modigliani nasce l’idea di proporre un corso di alta formazione rivolto agli operatori dell’arte e ai diplomati in discipline umanistiche, basato su un innovativo protocollo scientifico.

La Fondazione Amedeo Modigliani nasce con l’intento di promuovere l’arte con una visione soggettiva ed un approccio nuovo, interrogandosi su quali siano gli intenti e la rilevanza dell’impegno culturale di oggi. In collaborazione con la Mercatorum ha realizzato un corso che si sviluppa da un database delle opere pittoriche, riesaminando la bibliografia della tecnica pittorica usata dall’artista, insieme ad informazioni scientifiche inedite e lo studio chimico-fisico eseguito su opere autentiche dell’artista.

Con tutte queste conoscenze è stato creato un modello per registrare ed incrociare tutte le informazioni ottenute dal confronto tra le opere autentiche e i risultati ottenuti dallo studio attribuito. Il corso sarà integrato con studi di grafologia applicata e tecniche di indagine stilistica. Verranno valorizzati gli aspetti del mercato dell’arte e dell’investimento in arte. Il Corso prevede 5 moduli interamente fruibili online, ai quali si aggiunge un Laboratorio Pratico, un Laboratorio di Archivistica (in riferimento all'Archivio Modigliani) e una Prova Finale, con l'acquisizione da parte degli iscritti di 31 crediti formativi complessivi.

“La conoscenza dei procedimenti delle analisi scientifiche e un approccio di studio innovativo sulla tecnica e lo stile di un autore, permetteranno di formare figure professionali in grado di contrastare e arginare il fenomeno della falsificazione delle opere d’arte” – dichiara Fabrizio Checchi, Presidente della Fondazione Amedeo Modigliani.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da professionisti di alta levatura, tra cui Livio Ferrazza, Esperto scientifico dei Beni Culturali e Dottore in Chimica, Greta García Hernández, Dottore in Belle Arti, Scienza e Restauro del Patrimonio Storico-Artistico e Tecnico Superiore in Restauro di Arte Moderna e Contemporanea presso l’Institut Valencia de Conservació, Restauració i Investigació IVCR+i, Victoria Soto, Esperta nell’opera di Amedeo Modigliani, Dottore in Storia dell’Arte e Professore di Storia dell’Arte, David Juanes, Esperto in Analisi Scientifiche di opere d’arte, Dottore in Scienze Fisiche, José Antonio Madrid, Esperto nello Studio Radiografico dell’Arte, Dottore in Belle Arti, Scienza e Restauro del Patrimonio Storico-Artistico, Professore presso il Dipartimento di Restauro Beni Culturali e Supervisore di Installazioni Radioattive, Cinzia Tesio, laureata all’Accademia di Belle Arti di Cuneo con tesi in Storia dell’Arte e Conservazione dei Beni Culturali e successiva specializzazione in Storia della Critica d’Arte a Ravenna.

“Alla ripresa del ciclo economico ascendente il nostro Paese dovrà farsi trovare pronto, più attraente che mai, con il suo immenso patrimonio storico artistico e culturale fruibile al meglio, in quanto risorsa economica di primaria importanza e crisma di identità nazionale. L’obiettivo di questo corso di alta formazione è quello di formare i partecipanti attraverso l’acquisizione di conoscenze storico artistiche nei settori delle arti figurative e negli ambiti produttivi e manageriali della cultura e dell’arte per consentire la più adeguata valorizzazione, fruizione e conservazione del patrimonio culturale”, spiega Roberto Nicolucci, Direttore Scientifico del corso.

