Sospetti, amici, pure gli inquirenti: tutti dovranno fare il test del Dna

Per il secondo fronte, quello delle impronte, seppure esclusa la rilevaza dattiloscopica, passerà al microscopio tutti i cosiddetti “para-adesivi” (i “nastri” che permettono di raccogliere tracce e particelle) impiegati durante la prima indagine con lo scopo di cercare anche lì il dna. Il termine per presentare le perizie è fissato a novanta giorni. Per saperne di più, quindi, bisogna aspettare e chi ha aspettato più di tutti nella vicenda è il solo condannato in via definitiva. «Alberto vive questo momento con grande speranza e un po’ di paura», si lascia sfuggire il suo difensore, Antonio De Rensis, prima di entrare in tribunale, «tutte le persone che hanno sofferto e credono di soffrire in maniera ingiusta ganno paura di svegliarsi e dire: “No, non sta succedendo niente”». Qualcosa sta succedendo, è indubbio («L’ipotesi di una revisione, in caso di novità, per noi è al momento in secondo piano», ammette però lo stesso De Rensis): il problema è capire in quale direzione perché al di là dell’eco mediatica che sta travolgendo gran parte della cronaca nera, nel “caso Garlasco” pare che più si scavi più si sollevino quesiti. Fanno discutere, per esempio, le figure delle sorelle Cappa: pronte a farsi fotografare (allora) mentre portano un ricordo floreale a Chiara e riservatissime.