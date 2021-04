Ciro Grillo, "come erano ridotte dopo quella sera": la testimonianza dell'albergatore, scacco matto al figlio del comico?

24 aprile 2021 a

Una testimonianza cruciale quella che ha fornito Daniele Ambrosiani, l’albergatore della Costa Smeralda che nell’estate del 2019 ospitò la presunta vittima di stupro di Ciro Grillo. "Dopo quella sera non erano più le stesse, si vedeva che era successo qualcosa. Mi sembra non siano più uscite di sera", ha detto Ambrosiani ai microfoni di Quarto Grado su Rete 4, riferendosi alla ragazza, che accusa Grillo jr e tre suoi amici di violenza sessuale, e alla sua amica.

“Ho conosciuto meglio una delle due. L'amica è arrivata solo per qualche giorno alla fine della vacanza, mentre la ragazza che si è fermata di più mi è sembrata una brava ragazza – ha spiegato l'albergatore - È venuta qui con i genitori e la sorella, poi i genitori andavano e venivano e lei è rimasta con la sorella più piccola, che le era stata affidata”. Ambrosiani l'ha descritta come una ragazza in gamba e sportiva.

“Erano due ragazze giovani, di un metro e ottanta, due belle ragazze. Non erano appariscenti, quella che abbiamo conosciuto meglio sembrava quasi una ragazza timorata di Dio, una che ogni papà vorrebbe avere come figlia”, ha continuato Ambrosiani. Che poi ha sottolineato di aver notato un cambiamento nelle due amiche dopo la notte della presunta violenza sessuale: “Si vedeva che era successo qualcosa. Io e la mia ragazza, per darci una spiegazione, pensavamo avessero litigato tra di loro”. E ancora: “Mi sembra che da quel momento non siano più uscite di sera. Quando abbiamo saputo del fatto siamo rimasti increduli".

