Cuneo, il gioielliere uccide due banditi: "Non provo niente", le durissime parole al Tg1

29 aprile 2021 a

a

a

Mario Roggero è il gioielliere che ha reagito a un’aggressione e a un tentativo di rapina sparando e uccidendo due malviventi. Ha aperto il fuoco mentre i banditi stavano pestando sua moglie. Ora è indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa, ma non poteva sapere che i rapinatori avevano armi giocattolo, essendo prive del bollino rosso che le avrebbe identificate come tali. Il 68enne ha anche ferito un terzo uomo, che è fuggito durante il tentativo di rapina avvenuto a Grinzane Cavour (Cuneo).

Prendono a pugni la moglie, gioielliere spara e uccide due banditi: indagato. Cuneo, la furia di Salvini e Meloni

Il gioielliere ha parlato ai microfoni del Tg1, dove ha detto di non provare alcun rimorso per ciò che ha fatto, anche perché sei anni prima aveva vissuto un’esperienza a dir poco traumatica, quando fu picchiato e legato con moglie e figlia in un’altra rapina ai suoi danni. “Non provo niente - ha dichiarato al Tg1 - mi spiace sia successo un fatto così, è molto brutto, ma o io o loro”. Poi ha ricostruito la dinamica di quei drammatici momenti: “Con la mano destra ho aperto la cassa, con la sinistra il cassetto in cui sapevo che c’era la mia arma e simultaneamente ci siamo trovati uno puntato contro l’altro. Ho dovuto…. poi sono scappati”.

Prendono a pugni la moglie, gioielliere spara e uccide due banditi: indagato. Cuneo, la furia di Salvini e Meloni

L’altra rapina risaliva al 2015: per riprendersi dalle ferite impiegò diverse settimane, per non parlare dello choc subito assieme alla moglie e alla figlia, che invece erano state legate e chiuse in bagno. Numerosi gli attestati di solidarietà ricevuti in queste ore dal gioielliere, anche da parte del mondo politico: sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni si sono schierati al suo fianco.

Prendono a pugni la moglie, gioielliere spara e uccide due banditi: indagato. Cuneo, la furia di Salvini e Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.