Denise Pipitone, l'audio choc a Pomeriggio 5: "Anna Corona è in casa con una bambina e le dice di stare zitta"

Un'intercettazione choc sul caso di Denise Pipitone, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004. Lo scoop è avvenuto nello studio di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso. Le telecamere della trasmissione si sono posizionate fuori dalla ex casa di Anna Corona, ex del papà di Denise, mentre è in corso l'ispezione delle forze dell'ordine. Nel frattempo la conduttrice ha spiegato: "I vigili del fuoco e i carabinieri stanno ispezionando un pozzo nel box dell'ex casa di Anna Corona, dopo una segnalazione alla Procura. L'avvocato Frazzitta ha affermato che la segnalazione non è anonima".

La padrona di casa, poi, ha fatto ascoltare un audio choc. Un'intercettazione ambientale per la precisione. "Vi faccio ascoltare un audio in cui una bambina risponde al telefono a casa di Anna Corona e lei la zittisce. 'Pronto' dice la voce di una bambina o di un bambino e lei le dice 'Stai zitta'". Il giornalista in collegamento con la D'Urso, poi, ha letto le prime parole di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, dopo aver saputo dell'ispezione nella casa di Mazara Del Vallo: "Sono scioccata, non nego che ho pianto. Mi aspettavo almeno una telefonata, non sapevo che si stesse cercando il cadavere di Denise".

Intanto a commentare l'intercettazione choc fatta sentire dalla D'Urso è stato il generale Luciano Garofalo, ex comandante dei Ris di Parma, in collegamento con Pomeriggio Cinque: "L'intercettazione ambientale era già stata ascoltata dagli investigatori, è troppo breve e non è chiara". E ancora: "Perché l'ispezione ora? È molto probabile che ora sia arrivata una segnalazione in Procura. La Procura non può permettersi di fare ulteriori errori come in passato e per fare una prima verifica ha mandato gli specialisti. Perché la segnalazione è arrivata ora? Gli animi, le coscienze sono stati scossi dagli ultimi avvenimenti".

