Coronavirus, si vaccina con Pfizer e muore nel parcheggio: il dramma improvviso di una donna a Villorba

Un caso molto particolare si è verificato nel punto vaccinale di Villorba, in provincia di Treviso. Una donna anziana è morta a causa di un arresto cardiocircolatorio che l’ha colpita all’improvviso nel parcheggio. Il fatto si è verificato intorno alle 11 di oggi, sabato 8 maggio: la signora, 91 anni, era stata sottoposta un’ora prima alla seconda dose di vaccino Pfizer ed era in attesa che anche la figlia ricevesse la somministrazione della dose anti-Covid.

Purtroppo per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediata chiamata al 118 e l’attivazione del team del centro vaccinale di Villorba, che ha subito iniziato le manovre di soccorso. Il defibrillatore posizionato dalla stessa squadra ha purtroppo rilevato - così come per tutta la durata dell’intervento - un ritmo non defibrillabile. All’arrivo del 118 e del personale specializzato le manovre di rianimazione sono proseguite, ma senza successo.

Per approfondire le cause del decesso l’Ulss 2 ha disposto l’autopsia sul corpo della donna di 91 anni, che a prescindere da eventuali nessi causali con il vaccino presentava da tempo diverse patologie cardiovascolari e renali. Inutile il traporto al Pronto Soccorso di Treviso, dove è deceduta. Ovviamente la notizia ha avuto un forte impatto emotivo, ma considerata l’età molto avanzata della signora e i suoi problemi pregressi è difficile immaginare una correlazione con il vaccino Pfizer.

