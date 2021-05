Vaccino Pfizer, 6 dosi per sbaglio a una 23enne: "Mi fa male tutto", cosa può succedere ora al suo corpo. Conseguenze sconcertanti

11 maggio 2021 a

Cosa può succedere alla 23enne tirocinante di Massa a cui sono state iniettate per sbaglio sei dosi di vaccino Pfizer? "Mi fa male tutto, ho paura", spiega la ragazza, che però non colpevolizza l'infermiera e annuncia di non voler denunciare nessuno. L'Asl Toscana Nord Ovest ha spiegato il caso parlando di "calo cognitivo". In altre parole, una distrazione. "Vorrei incontrarla per dirle di non sentirsi in colpa e di non avere paura per me. Vorrei che insieme superassimo questo momento", sono le parole della ragazza per l'infermiera, "sotto choc" per quanto accaduto.

"Ho capito subito che qualcosa non era andata per il verso giusto. L'infermiera era agitata, molto spaventata - ha proseguito la 23enne -. Ho parlato con il medico. Mi hanno chiesto di uscire un momento. Poi mi hanno spiegato tutto e mi hanno detto che mi avrebbero ricoverato in osservazione per 24 ore". A pesare sulla decisione di non denunciare nessuno anche il fatto che presto la ragazza lavorerà per la Usl.

Ora l'attenzione è tutta rivolta alle conseguenze fisiche dell'errore: "Paradossalmente - spiega la dottoressa Antonella Vincenti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale, al Quotidiano nazionale - un eccesso di antigene potrebbe inficiare la risposta immunitaria". Potrebbe servire, dunque, un'altra iniezione per difendere la ragazza dal Coronavirus: "Spero che non ce ne sia bisogno ma sono pro vaccino e se ci sarà la necessità lo farò ancora. Una dose sola, però". La Asl Toscana Nord Ovest la farà seguire dal reparto di Immunologia clinica di Careggi, verrà sottoposta a esami del sangue a 7, 14 e 21 giorni per capire la risposta anticorpale. Alla base dell'errore, la mancata diluizione del Comirnaty con la soluzione fisiologica. "Forse - è la tesi del dottor Tommaso Bellandi, direttore dell'unità Sicurezza del paziente dell'Asl Toscana Nord Ovest - è stato confuso il flaconcino, ancora da diluire, con l'ultima dose già diluita del precedente flaconcino".

