Denise Pipitone, le telecamere di Chi l'ha visto entrano nel palazzo di Anna Corona: "Dettagli e documenti inediti"

11 maggio 2021 a

a

a

Chi l’ha visto continuerà a occuparsi del caso di Denise Pipitone anche nella puntata di mercoledì 12 maggio, che andrà in onda su Rai3 a partire dalle 21.20. Stavolta le telecamere del programma condotto da Federica Sciarelli entreranno nel palazzo in cui abitava Anna Corona e che è stata al centro di un approfondito sopralluogo la scorsa settimana. L’ex moglie del padre della bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004 è una figura centrale in questo caso. Chi l’ha visto ha raccolto la testimonianza della vicina di casa.

"Mi ha detto di chiamarsi Denise. E quella cicatrice...". La superteste in procura, ore febbrili: una impensabile speranza

“Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto – sono le dichiarazioni emerse dalle anticipazioni – è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”. Inoltre la trasmissione condotta da Federica Sciarelli mostrerà anche alcuni documenti inediti su Denise Pipitone, per poi spostare l’attenzione su altri casi, come quello del ritrovamento di una donna scomparsa, Paola Landini.

"Al 90% è lei". Denise Pipitone, la bomba dell'ex procuratore capo: "Ecco che fine ha fatto"

Nel frattempo proseguono i controlli da parte dei carabinieri di Scalea su una ragazza di origine romena: secondo la segnalazione di un cittadino, potrebbe trattarsi di Denise. Non solo per la somiglianza fisica ma anche per la genesi di questa ragazza: la Procura di Marsala è stata messa al corrente di tutto e dovrà decidere se procedere o meno con la comparazione del Dna.

"Controlli in corso, molte circostanze combaciano". Denise Pipitone, svolta clamorosa: fermata 21enne nel Cosentino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.