Striscia la Notizia, "una virgola sbagliata": il disoccupato si risveglia milionario, un caso inquietante

Il misterioso caso di un disoccupato che però all'Inps risulta essere un milionario. Della vicenda se ne occupa Striscia la Notizia, con un servizio proposto nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 28 gennaio. L'inviato Luca Abete ci racconta l'inquietante storia di Antonio, disoccupato di Ariano Irpino (provincia di Avellino) al quale però sono state rifiutate diverse richieste di assegni familiari. E perché mai? Presto detto: perché risulta milionario. Ma non lo è. Insomma, si tratta di un errore.

"Il sogno di ogni italiano è svegliarsi una mattina e di ritrovarsi milionario. Ed è proprio quello che è successo al signor Antonio", spiega con ironia Luca Abete. "A luglio mi ritrovo disoccupato, faccio domanda di disoccupazione e mi viene accettata", racconta Antonio. Dunque, "col patronato ho presentato la domanda di assegni familiari", che è stata rifiutata per la bellezza di due volte. E come mai? "Il patronato sosteneva che io fossi in possesso di un milione di euro". Per la precisione, poco meno: 999mila euro e rotti.

L'Inps infatti fa sapere che "la richiesta di assegno al nucleo familiare è stata respinta per i redditi dichiarati non corrispondenti alle spettanze istruttorie". Ma Antonio ha vinto alla lotteria? Al Superenalotto? Ha una grossa eredità? Ovviamente no, "nessuno mi ha dato alcuna spiegazione". Fumose, dunque, anche le spiegazioni dell'Inps, nonostante il doppio tentativo dell'inviato Luca Abete. La soluzione? "Vai al patronato e ripeti la domanda". Ma anche al patronato, di spiegazioni convincenti, non ne arrivano. "Forse qualcuno ha messo una virgola nel posto sbagliato...".

