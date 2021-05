Denise Pipitone, la verità sulla ragazza dell'Ecuador: pesantissimo colpo di scena a Chi l'ha visto

27 maggio 2021 a

a

a

La speranza si spegne di nuovo. Denise Pipitone non è quella ragazza dell'Ecuador che le somigliava molto. Chi l'ha visto?, la trasmissione di Federica Sciarelli su Rai tre, nella puntata del 26 maggio si è occupata del caso di Denise, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. La redazione del programma, dopo la segnalazione sui social di una presunta ragazza in Ecuador dalla forte somiglianza con Denise, è riuscita a rintracciare la giovane e con l'aiuto di una traduttrice le ha fatto una video-chiamata, per spiegarle la situazione e chiederle chi è, quanti anni ha e se può essere davvero lei la bambina scomparsa in Italia.

"Perché Denise Pipitone è ancora viva". L'ex procuratore sgancia la bomba in tv: "Chi c'è dietro l'ultima lettera anonima"

La ragazza però non ha molto da dire, se non che non è lei Denise Pipitone: si chiama Maria Grazia, ha 29 anni e non vive in Ecuador ma in Brasile. "Ho visto le foto, c'è una somiglianza, ma non sono io Denise", dice al telefono. E ancora, aggiunge: "Sono nata e cresciuta in Brasile, da qui non mi sono mai allontanata". Da settimane le sue foto, rubate dal suo profilo Facebook, sono state segnalate alla mamma della bambina, Piera Maggio, e al suo avvocato Giacomo Frazzitta e hanno fatto il giro dei social.

"Occhio a questo foglio e alla sua firma", la Sciarelli mostra tutto in tv: Denise Pipitone, cosa non torna su Anna Corona

Insomma, tutto falso. La ragazza in questione non è la bambina scomparsa a Mazara del Vallo e non vive neanche in Ecuador: le informazioni diffuse erano dunque completamente fasulle. Inoltre non coinciderebbe nemmeno l'età, dato che Maria Grazia ha 29 anni mentre Denise, se fosse ancora viva, ne avrebbe 21. "Facciamo chiarezza, questa pista può essere accantonata", taglia corto la conduttrice Federica Sciarelli. Del resto, su questa storia siamo ancora lontani dalla verità.

"Chi l'ha protetta". Denise Pipitone, ombre oscure su Anna Corona: cosa sa l'ex pm, risvolti inquietanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.