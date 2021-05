Coronavirus, lunedì tre regioni in zona bianca: ecco quali sono (e quali invece masticano amaro)

27 maggio 2021 a

Scattano le zone bianche, per la precisione da lunedì. L'emergenza coronavirus rientra. A passare in bianco saranno Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Poi, dal 7 giugno seguiranno Abruzzo, Veneto e Liguria. E ancora, se i dati saranno buoni, ossia costantemente sotto quota 50 casi ogni 100 mila abitanti, dal 14 giugno sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, che forse speravano in un passaggio in zona bianca prima della metà di giugno.

L'Italia inizia a tingersi col colore che sa di libertà, questo in base ai dati messi insieme dal monitoraggio. Oggi l’incidenza giornaliera calcolata oggi conta 13 casi su 100 mila per la Sardegna, 12 per il Molise e 17 per il Friuli Venezia Giulia; queste tre regioni sono ben sotto quota 50 già da tre settimane e soprattutto registrano un bassissimo carico ospedaliero.

Come detto, il 4 giugno, in base al monitoraggio dovrebbero passare in bianco Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria. Queste regioni sono infatti da due settimane sono sotto la soglia di allerta e tutto lascia intendere che ci rimarranno anche nei prossimi 7 giorni.

Infine le decisioni del 14 giugno, altre cinque regioni, sempre se l'andamento della pandemia manterrà i trend attuali: Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento. Non dovrebbero esserci problemi neppure per il Lazio che oggi era a quota 51 ma che nei giorni scorsi è sempre stato al di sotto di questa soglia. Insomma, anche il Lazio dovrebbe diventare bianco il 14 giugno.

